Сентябрьские выборы в Псковской области будут многодневными

12:40, 18 июня 2025, ПАИ

Выборы в сентябре 2025 года в Псковской области будут многодневными. Такое решение приняли на заседании избирательной комиссии Псковской области сегодня, 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.

«Главной темой сегодняшнего заседания облизбиркома стал вопрос о проведении трёхдневного голосования на выборах, назначенных на 14 сентября. Избиратели региона смогут реализовать своё избирательное право в любой из трёх дней: 12, 13 и 14 сентября», – рассказали в пресс-службе.

«Такой формат позволяет гражданам заранее спланировать своё время и прийти на участок в удобный день. Многодневное голосование – это удобство для избирателей и, безусловно, фактор повышения явки», – отметил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Кроме того, в ходе заседания рассмотрели вопросы, касающиеся распределения эфирного времени, а также организации работы с обращениями граждан в формате электронного документооборота.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

Отметим, что 10 июня председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). В эфире он рассказал о предстоящих выборах в регионе. Видео программы можно посмотреть здесь.