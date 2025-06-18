Михаил Ведерников провёл заседание регионального совета по инвестициям

00:03, 19 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание регионального совета по инвестициям, на котором рассмотрено восемь основных вопросов, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Участники заседания рассмотрели проекты строительства парк-отеля «Дубец» в Бежаницком округе, бутик-отеля в Печорах, апарт-отеля в Печорах, проект кооператива «Маяк» по развитию сельских территорий деревни Синицы в Палкинском МО.

Проект строительства МКД в Пскове общим решением отправили на доработку. По проекту фермерского рынка согласовали вовлечение дополнительного земельного участка для благоустройства. Также было одобрено предоставление ООО «ВСГЦ» господдержки. Обсуждение завершилось рассмотрением вопроса реализации проекта развития сельских территорий, деревни Синицы, Палкинского муниципального округа.