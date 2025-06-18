«Поставить точку». Главное со встречи Владимира Путина с представителями информагентств

09:46, 19 июня 2025, ПАИ

19 июня президент России Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Встреча длилась более двух часов и завершилась уже в четверг ночью. В ней приняли участие представители 14 ведущих мировых агентств из США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.

Переговоры по Украине

Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной, подчеркнув, что «мы тоже хотим завершить конфликт на Украине и как можно быстрее, и, желательно, мирным путем». Президент указал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной возможен после 22 июня.

Российский лидер призвал Украину не затягивать с переговорами, предупредив, что «не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону». Путин подчеркнул готовность решать вопросы «по стамбульским принципам», отметив, что условия 2022 года были «гораздо более мягкими».

Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но поставил вопрос о его легитимности: «Кто будет подписывать документы?» Он указал, что такая встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

Президент заявил, что «мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе России». Путин сообщил, что Россия передала Украине более 6 тысяч тел украинских военнослужащих и готова передать еще около 3 тысяч.

Отношения с США и Дональдом Трампом

Путин согласился с утверждением Трампа о том, что при его президентстве конфликт на Украине мог бы не начаться. «Он неоднократно говорил: «Если бы я был президентом, этой войны бы не было». Я думаю, что и здесь он прав», – заявил российский президент.

Путин отметил, что встреча с Трампом была бы «в высшей степени полезной», однако она должна быть тщательно подготовлена и привести к конкретным позитивным результатам. Он подчеркнул уважение России к стремлению американского президента восстановить российско-американские отношения.

Президент констатировал резкое сокращение товарооборота между Россией и США: «Он и раньше был небольшим – 27 миллиардов, а сейчас вообще скатился до каких-то нескольких долларов».

Европейские отношения

Путин выразил открытость к контактам с новым федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, заявив: «Мы не отказываемся ни от каких контактов и мы всегда к этому открыты».

Российский лидер выразил сомнения в способности Германии выступать нейтральным посредником в переговорах с Украиной, указав на поставки немецких танков «Леопард» и обсуждение поставок ракет «Таурус». «Посредник должен быть нейтральным», – подчеркнул Путин.

Ближневосточный кризис

Путин заявил, что всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон. Он подчеркнул необходимость обеспечить как право Ирана на мирный атом, так и безусловную безопасность Израиля.

Президент сообщил о достижении договоренностей с Израилем об обеспечении безопасности российских специалистов, работающих на строительстве АЭС в Иране. «Мы из Ирана не уходим», – заявил Путин, отметив присутствие около 600 российских сотрудников.

Российско-китайские отношения

Путин сообщил о достижении значительной отметки в российско-китайском инвестиционном партнерстве – объем совместных проектов превысил 200 миллиардов долларов. Товарооборот между странами составил 240 миллиардов долларов.

Президент отметил рост интереса к изучению китайского языка среди россиян, что отражает динамику двусторонних отношений. В России обучается 51 тысяча китайских студентов, в Китае – около 25 тысяч российских.

Военно-политические вопросы

Путин заявил, что «любые перевооружения стран НАТО не имеют никакого смысла», подчеркнув самодостаточность России в вопросах обеспечения безопасности. Он отметил, что страны НАТО тратят на военные нужды 1,4 триллиона долларов – больше, чем все остальные государства мира.

Российский лидер подчеркнул лидерство России в сфере тяжелого вертолетостроения, отметив, что «ни одна другая страна мира тяжелых вертолетов не делает».

Экономические приоритеты

На экономическом совещании накануне встречи Путин назвал главнейшей задачей властей «повышение качества жизни людей». Он подчеркнул важность обеспечения сбалансированного роста экономики и ее структурных изменений.

Президент назвал 2025 год «во многом определяющим для технологического развития России», указав на необходимость выделить направления, по которым российские компании станут глобальными технологическими лидерами.

Встреча продемонстрировала готовность российского руководства к диалогу по ключевым международным вопросам при сохранении принципиальных позиций по вопросам национальной безопасности и суверенитета.