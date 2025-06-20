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Общество

Бежаницкому округу присвоили звание «Край партизанской славы»

Традиционное ежегодное заседание комиссии по рассмотрению ходатайства о присвоении почётного звания «Край партизанской славы» состоялось в преддверии Дня партизан и подпольщиков, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

С 2018 года почётные звания получили семь муниципалитетов – Дедовичский, Себежский, Невельский, Новосокольнический, Стругокрасненский, Гдовский и Усвятский муниципалитеты.

В этом году на присвоение звания претендовали Бежаницкий и Новоржевский муниципальные округа. Главы муниципалитетов выступили с презентациями, представив исторические материалы о боевой славе районов и о судьбоносных событиях. По итогом докладов большинством голосов комиссия выбрала Бежаницкий округ для присвоения почётного звания.

«Сравнивать, наверное, два муниципалитета некорректно, потому что и там и там действительно шла борьба и каждый внёс свой вклад в нашу общую победу. Но, присоединяясь к тому, что сказали выступающие, отмечу, что на сегодняшний день в Новоржевском округе лишь 94 % воинских захоронений находятся в нормативном состоянии, тогда как в Бежаницком – все 100 %. Поэтому я тоже поддерживаю предложение. Наверное, целесообразно в этом году сделать выбор в пользу Бежаницкого округа», – сказал губернатор.

Новоржевскому округу рекомендовали привести указанные 6 % захоронений в нормативное состояние.

«Получение почётного звания – это не итог, а новый этап вашей работы в муниципалитете. Вместе со званием округ получает ежегодный поощрительный грант. Напомню, что с этого года мы увеличили его до одного миллиона рублей», – добавил Михаил Ведерников.

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