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Спорт

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова примет участие в Кубке России

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова примет участие в Кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Жуковском. Об этом ПАИ сообщили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Наталья Спиридонова. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

В рамках соревнований будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир в этом году является отборочным на «Кубок сильнейших спортсменов», который пройдёт с 11 по 14 июля в Бресте.

Наталья Спиридонова поборется за победу в прыжках в высоту против 11 спортсменок из шести регионов страны. Напомним, недавно она стала бронзовым призёром на соревнованиях «День прыжков».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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