Суд наказал второго фигуранта дела об избиении щенка Катыша в Порховском районе

11:31, 20 июня 2025, ПАИ

Второй фигурант дела об избиении щенка Катыша в Порховском районе отправится на исправительные работы. Такое решение принял Порховский районный суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего жителя села Славковичи Порховского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, из хулиганских побуждений, с применением садистских методов в присутствии малолетнего).

В суде установили, что летом 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у надворных построек, расположенных в непосредственной близости к дому № 31 на улице Цинченко села Славковичи Порховского района, в присутствии малолетних подозвал к себе собаку и неоднократно ударил её о землю, чем причинил ей увечья.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок один год и пять месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства.

Ранее приговором суда другого жителя села Славковичи Порховского района осудили за совершение аналогичного преступления, ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.

Напомним, что в июне появилось шокирующее видео с издевательством над животным. После этого полиция задержала живодёров. В отношении них возбуждено уголовное дело. Позднее выяснилось, что пса, которого назвали Катышем, спасла 12-летняя девочка.

Животное удалось выходить благодаря приюту «Добрый» и неравнодушным псковичам и жителям из разных регионов России, которые собрали деньги на лечение. История Катыша закончилась хорошо: буквально за пару недель ему нашли новых хозяев.

Всю историю спасения пса Катыша из порховского села Славковичи читайте здесь.