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Спорт

Сотни человек приняли участие в велопараде в Пскове

Сотни человек приняли участие в велопараде в Пскове сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Участники проехали по центральным улицам города. Напомним, что для проведения велопарада с 13:25 до 14:25 в Пскове ограничили движение на некоторых улицах.

Ранее ответственная за организацию велопарада Мария Каменская отмечала, что велопарад – это не просто повод прокатиться на велосипеде, а реальная возможность показать, как полезно ездить на двухколёсном транспорте каждый день. «Мы хотим, чтобы каждый понял, как важно улучшать инфраструктуру для велосипедистов», – подчеркнула она.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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