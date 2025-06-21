Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Движение на некоторых улицах в Пскове сегодня ограничат на час

Движение на некоторых улицах в Пскове сегодня, 21 июня, ограничат с 13:25 до 14:25 для проведения велопарада, сообщили ПАИ в Управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Фото: ПАИ

Проезд будет закрыт по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной, по Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Гражданской, по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до площади Ленина, по улице Юбилейной от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта, по улице Кузнецкой от площади Победы до моста имени 50-летия Октября, по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до площади Победы, по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июня 2025

Желающие отменить ЕГЭ не могут предложить альтернативу – глава Рособрнадзора
21 июня 2025

Движение на некоторых улицах в Пскове сегодня ограничат на час
21 июня 2025

250 лет со дня рождения матери Пушкина отмечают в «Михайловском»
21 июня 2025

Десятки домов, автомойки и магазины останутся без водоснабжения в Великих Луках 23 июня
21 июня 2025

День йоги празднуют в мире
20 июня 2025

Большой колокол храма Сорока Мучеников Севастийских в Печорах требует срочной замены
20 июня 2025

Михаил Ведерников: В странах Прибалтики родителей штрафуют за русскую речь их детей
20 июня 2025

Псковская область укрепляет сотрудничество с Севастополем: главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...