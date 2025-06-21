Движение на некоторых улицах в Пскове сегодня ограничат на час

10:59, 21 июня 2025, ПАИ

Движение на некоторых улицах в Пскове сегодня, 21 июня, ограничат с 13:25 до 14:25 для проведения велопарада, сообщили ПАИ в Управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Проезд будет закрыт по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Спортивной, по Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Гражданской, по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до площади Ленина, по улице Юбилейной от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта, по улице Кузнецкой от площади Победы до моста имени 50-летия Октября, по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до площади Победы, по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса.