Бюст Героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
В Дедовичах состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Михаила Харченко, пишет газета «Коммуна».
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
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Фото: газета «Коммуна»
В мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, а также гости и местные жители.
На церемонии подчёркивалось, что Михаил Харченко, уроженец Дедовичского района, был партизаном, бесстрашным и решительным командиром пулемётного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской бригады. Право открыть памятный бюст предоставили главе района Геннадию Афанасьеву и племяннице героя Галине Александровой.
Бюст был создан и установлен при поддержке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда как знак уважения и памяти от потомков и жителей блокадного города.
В апреле 1942 года президиум Верховного Совета СССР присвоил Михаилу Харченко звание Героя Советского Союза за проявленные в партизанской борьбе против немецких захватчиков отвагу и героизм, а также наградил его орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
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