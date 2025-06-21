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Общество

Бюст Героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области

В Дедовичах состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза Михаила Харченко, пишет газета «Коммуна».

  • Бюст героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
    Фото: газета «Коммуна»
  • Бюст героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
    Фото: газета «Коммуна»
  • Бюст героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
    Фото: газета «Коммуна»
  • Бюст героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
    Фото: газета «Коммуна»
  • Бюст героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
    Фото: газета «Коммуна»
  • Бюст героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
    Фото: газета «Коммуна»
  • Бюст героя Советского Союза Михаила Харченко открыли в Псковской области
    Фото: газета «Коммуна»

В мероприятии приняли участие председатель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, а также гости и местные жители.

На церемонии подчёркивалось, что Михаил Харченко, уроженец Дедовичского района, был партизаном, бесстрашным и решительным командиром пулемётного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской бригады. Право открыть памятный бюст предоставили главе района Геннадию Афанасьеву и племяннице героя Галине Александровой.

Бюст был создан и установлен при поддержке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда как знак уважения и памяти от потомков и жителей блокадного города.

В апреле 1942 года президиум Верховного Совета СССР присвоил Михаилу Харченко звание Героя Советского Союза за проявленные в партизанской борьбе против немецких захватчиков отвагу и героизм, а также наградил его орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

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