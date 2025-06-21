26 пляжей официально работают в Псковской области

19:32, 21 июня 2025, ПАИ

26 пляжей, из которых девять находятся в детских оздоровительных лагерях, работают в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В Пскове открыты городской пляж, Солдатский пляж, Черёхинский пляж и пляж в районе улицы Отрадной в Овсище. Также функционируют пляжи пансионата «Кривск», загородного отеля «Плесков», базы отдыха «Лукоморье» и в Мальской долине.

Перед открытием пляжей владельцы обязаны получить санитарное заключение о пригодности территории и акватории к купанию. Проводится водолазное обследование и очистка дна на глубине до двух метров от водных растений, коряг, стекла, камней и других опасных объектов. На пляжах должны быть оборудованы спасательные посты с плавсредствами и средствами для оказания помощи, а также теневые навесы, раздевалки, информационные стенды, буйки, контейнеры для отходов и туалеты. Эксплуатация пляжа без регистрации в ГИМС запрещена.

Отдыхающим рекомендуют выбирать благоустроенные пляжи и соблюдать правила безопасности: не заплывать за буйки, не купаться в запрещённых местах, не прыгать с сооружений, не подавать ложные сигналы бедствия, не загрязнять водоёмы и не купаться в состоянии опьянения. Особое внимание следует уделять детям: не оставлять их без присмотра у воды и обучать мерам безопасности.