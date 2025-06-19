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Политика

Военную базу США атаковали

Американская военная база, расположенная в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, подверглась атаке, пишут несколько СМИ, включая иранское агентство Mehr.

Кто именно обстрелял военную базу США, не уточняется. По предварительным данным, атака производилась с применением миномётного огня.

На этом фоне войска США, которые расположены на военных базах в Ближневосточном регионе, привели в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее американские СМИ, включая газету The New York Times, сообщали, что якобы Иран готовится нанести удары по военным базам США в Ираке и Сирии.

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