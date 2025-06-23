Михаил Ведерников награждён орденом Почёта за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области

17:34, 23 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников удостоен ордена Почёта за вклад в социально-экономическое развитие региона. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Государственную награду главе региона вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Торжественная церемония состоялась в Москве.

Орден Почёта – одна из высших государственных наград в новейшей истории России, учрежденная указом президента РФ в марте 1994 года. Орден вручается за значимые достижения перед обществом и страной: за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность; значительный вклад в сохранение, популяризацию и развитие российской культуры, искусства, истории и русского языка; особые заслуги в усовершенствовании российской системы образования, продвижении, поддержке и популяризации детского и юношеского спорта; за достижения в научно-исследовательской деятельности и высокие производственно-экономические показатели в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, связи, энергетике и на транспорте.

Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге Ленинградской области. В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

С 2000 года занимал должность первого заместителя председателя РО ООО «Молодёжное Единство» Ленинградской области.

В 2001–2005 годах – депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

В 2005–2009 годах – депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение».

В 2006–2010 годах – председатель Общественной молодёжной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области.

С 2007 по 2010 год занимал должности заместителя, первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010 года по декабрь 2012 года – советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

С декабря 2012 года по февраль 2017 года работал в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

С февраля 2017 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

12 октября 2017 года Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

17 сентября 2018 года по итогам выборов официально вступил в должность губернатора Псковской области.

В сентябре 2023 года Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области и был переизбран на второй срок.