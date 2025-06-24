Счётная палата назвала способ пополнить бюджет

08:51, 24 июня 2025, ПАИ

В России предложили увеличить плату за использование водных ресурсов в десять раз. Такой способ пополнить бюджет назвали в Счётной палате РФ (СП).

По словам аудиторов, актуальные ставки за водопользование крайне низкие. К примеру, у большинства предприятий доля платы за водозабор составляет менее 0,01 процента. «Увеличение ставок не повлияет значимо на экономику предприятий, при этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 миллиардов рублей», — сказали в Счётной палате, передает Lenta.ru.

Кроме того, специалисты отметили, что каждый второй водопользователь в стране пользуется водой без счётчиков. Для них предложили увеличить коэффициент к ставке платы с 1,1 до 10, что принесёт только в первый год порядка 12 миллиардов рублей.

«В 2023 году в целом по стране без измерительных приборов было забрано около 33 процентов от общего объёма забранных водных ресурсов из поверхностных источников», — уточнили аудиторы.