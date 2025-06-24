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Политика

Молодые псковичи узнали, почему избирательная система России считается одной из самых передовых в мире

13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области в 2025 году. Особое внимание уделяется молодым избирателям – 4 391 житель региона впервые получит возможность проголосовать. Это молодые люди, которым в этом году исполняется 18 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе облизбиркома.

  • Молодые псковичи узнали, почему избирательная система России считается одной из самых передовых в мире
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Молодые псковичи узнали, почему избирательная система России считается одной из самых передовых в мире
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Молодые псковичи узнали, почему избирательная система России считается одной из самых передовых в мире
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области
  • Молодые псковичи узнали, почему избирательная система России считается одной из самых передовых в мире
    Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

О значении участия в выборах – как очного, так и дистанционного – студентам Псковского кооперативного техникума рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он подчеркнул, насколько важно каждому использовать своё конституционное право на голос.

Ребята узнали, почему избирательная система России считается одной из самых передовых в мире, а также познакомились с многоступенчатой системой контроля и наблюдения на всех этапах выборов.

Кроме того, студенты приняли участие в практическом занятии, где попробовали себя в роли членов избирательных комиссий, наблюдателей и избирателей. Они учились опечатывать урны и сейф-пакеты для бюллетеней – важный элемент обеспечения честности и прозрачности процесса.

В завершение встречи Игорь Сопов напомнил, что все впервые голосующие, пришедшие на избирательные участки 12, 13 или 14 сентября, получат памятный сувенир – подарок от облизбиркома.

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