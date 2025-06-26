30 июня, 1 июля и 21 июля на маршруте Псков – Опухлики изменится расписание поездов

10:44, 26 июня 2025, ПАИ

Для перевозки детей в летний лагерь «Юный железнодорожник» по маршруту Псков – Опухлики 30 июня, 1 июля, 21 июля изменяется расписание поездов, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для организации перевозки детей назначаются такие поезда:

30 июня

№ 7652/7651 Новосокольники отправление в 20:22, Шубино 20:36, Киселевичи 20:48–20:53 (тех.), Насва 21:06, Самолуково 21:15, Стримовичи 21:28–21:48 (тех.), Локня 22:00, Тигощи 22:08, Загоскино 22:15, Сущево 22:24, Лозовицы 22:34, Ашево 22:48–23:26 (тех.), Чихачево 23:40–23:48 (тех.), Плотовец 23:54, Судома 00:02, Дедовичи 00:11, Бакач 00:23, Вязье 00:33–00:52 (тех.), пост 247-й км 01:10, пост 557-й км 01:16, Роща 01:28, Порхов 01:39–01:46 (тех.), Лунево 02:08, Подсевы 02:13, Вешки 02:29–02:35 (тех.), Карамышево 02:54–03:00 (тех.), Кеб 03:20–03:26 (тех.), Березки 03:36, Псков-Пассажирский прибытие в 03:42.

1 июля

№ 6650/6649 Псков-Пассажирский отправление в 11:20, Березки 11:27, Кеб 11:35, Карамышево 11:44, Вешки 11:53, Подсевы 12:04–12:12 (тех.), Лунево 12:18, Порхов 12:29, Роща 12:39, Дно 12:55–13:05, пост 247-й км 13:11, Вязье 13:16, Бакач 13:25, Дедовичи 13:35–13:45, Судома 13:54, Плотовец 14:01, Чихачево 14:08, Ашево 14:18, Лозовицы 14:25, Сущево 14:40–14:50, Загоскино 14:59, Тигощи 15:08, Локня 15:15, Стримовичи 15:22, Самолуково 15:29, Насва 15:35, Киселевичи 15:41, Шубино 15:49, Новосокольники 16:00–16:10, Гущино 16:23, Воробецкая 16:30, Великие Луки 16:40–16:50, Опухлики прибытие в 17:40;

№ 7653/7654 Опухлики отправление в 18:05, Великие Луки 18:55–19:05, Воробецкая 19:20, Гущино 19:32–19:40, Новосокольники прибытие в 19:52.

21 июля

№ 7652/7651 Новосокольники отправление в 10:10, Гущино 10:22, Воробецкая 10:33–10:38, Великие Луки 10:50–11:00, Опухлики прибытие в 11:50;

№ 6650/6649 Опухлики отправление в 12:10, Великие Луки 13:00–13:10, Воробецкая 13:20, Гущино 13:28, Новосокольники 13:38–13:43, Шубино 13:53, Киселевичи 14:00, Насва 14:06, Самолуково 14:12, Стримовичи 14:20, Локня 14:28, Тигощи 14:33, Загоскино 14:39, Сущево 14:48–14:53, Лозовицы 15:04, Ашево 15:11, Чихачево 15:20, Плотовец 15:26, Судома 15:33, Дедовичи 15:42–15:50, Бакач 15:58, Вязье 16:08, пост 247-й км 16:14, Дно 16:20–16:40, Роща 16:58, Порхов 17:10, Лунево 17:24, Подсевы 17:30, Вешки 17:40, Карамышево 17:50, Кеб 18:00–18:11 (тех.), Березки 18:21, Псков-Пассажирский прибытие в 18:27;

№ 7654/7653 Псков-Пассажирский отправление 20:32, Березки 20:40, Кеб 20:49, Карамышево 21:01–21:07, Вешки 21:24–21:31, Подсевы 21:47, Лунево 21:52, Порхов 22:06, Роща 22:17, пост 557-й км 22:26, пост 247-й км 22:33, разъезд

247-й км 22:38, Вязье 22:47, Бакач 22:55, Дедовичи 23:02, Судома 23:09, Плотовец 23:15, Чихачево 23:25, Ашево 23:37–23:50 (тех.), Лозовицы 00:01, Сущево 00:08, Загоскино 00:16, Тигощи 00:22, Локня 00:28, Стримовичи 00:35, Самолуково 00:42, Насва 00:49, Киселевичи 00:55, Шубино 01:03, Новосокольники прибытие в 01:15.

Отменяются следующие поезда:

30 июня

№ 2422 Новосокольники – Дно;

01.07.2025

№ 2414, 2410/9506 Новосокольники – Дно;

№ 3312 Невель – Великие Луки;

№ 2973, 2274 Дно – Псков;

№ 3243,2613 Великие Луки – Новосокольники;

21 июля

№ 2428, 2430 Новосокольники – Дно;

№ 2415 Дно – Новосокольники;

№ 3306,3309 Невель – Великие Луки;

№ 2433, 2435, 2415 Дно – Новосокольники;

№ 2276,2138/2416 Березки – Дно;

№ 2604 Великие Луки – Новосокольники.