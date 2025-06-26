312 выпускников Псковского медколледжа успешно сдали экзамены
312 выпускников Псковского медицинского колледжа успешно сдали государственные экзамены, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
«А это 27 фельдшеров, 30 фармацевтов, 255 медицинских сестёр и братьев, – отметили в комитете. – Уважаемые выпускники, ждём вас всех в медицинских организациях Псковской области».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 июня 2025
В Пскове прошёл спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией