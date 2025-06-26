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Общество

312 выпускников Псковского медколледжа успешно сдали экзамены

312 выпускников Псковского медицинского колледжа успешно сдали государственные экзамены, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

«А это 27 фельдшеров, 30 фармацевтов, 255 медицинских сестёр и братьев, – отметили в комитете. – Уважаемые выпускники, ждём вас всех в медицинских организациях Псковской области».

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312 выпускников Псковского медколледжа успешно сдали экзамены

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