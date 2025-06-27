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Общество

О детской преступности расскажет ​Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!»

27 июня в 12:30 уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своей авторской программе «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове расскажет о детской преступности и её причинах.

Фото: ПАИ

Среди основных причин правонарушений несовершеннолетних омбудсмен назвала семейное неблагополучие и бесконтрольность, ослабление внимания и влияния семьи на подростка, недостаточную занятость и индивидуальные особенности подростков.

Наталия Соколова проанализировала эту информацию и решила поделиться с радиослушателями. Подробнее об этом омбудсмен расскажет сегодня в эфире программы «Внимание, дети!».

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О детской преступности расскажет ​Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!»
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