Как защитить себя от паразитов в рыбе, объяснили псковичам
В речной и даже морской рыбе могут встречаться опасные паразиты, способные вызвать серьёзные заболевания: наиболее распространенные из них – описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриоз и анизакидоз, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Риск заражения особенно высок в случае с речной рыбой, особенно из семейства карповых. Опасность представляет слабосолёная, вяленая или недостаточно прожаренная рыба.
Чтобы обезопасить себя от возможного заражения, следует соблюдать несколько рекомендаций. Во-первых, не рекомендуется употреблять в пищу сырую, плохо проваренную или недостаточно просоленную рыбу. Лучше всего варить небольшие куски рыбы не менее 20 минут с момента закипания, а при приготовлении ухи стоит слить первую воду.
При жарке мелких кусков рыбы под крышкой следует готовить их минимум 20 минут, а крупные куски – от 30 до 40 минут. Для засолки мелкой рыбы рекомендуется использовать соль в количестве не менее двух килограмм на десять килограммов рыбы в течение 14 дней, а для крупной (длиной более 25 сантиметров) – около 40 дней.
Если планируется выпекать пироги с рыбой, то время выпекания должно составлять не менее одного часа. При холодном копчении обязательно предварительно нужно засаливать рыбу, а горячее копчение следует проводить при температуре 80 °C не менее двух часов.
Помимо этого, замораживать рыбу весом до одного килограмма необходимо при температуре –28 °C не менее 41 часа, при –35 °C – не менее 10 часов, а в бытовом холодильнике – минимум месяц. Никогда не следует пробовать сырую рыбу и рыбный фарш до полной термической обработки.
После разделки рыбы и морепродуктов важно тщательно мыть дезинфицирующими средствами руки и все кухонные принадлежности – доски, ножи и раковину. Кроме того, вся кухонная утварь, использовавшаяся для обработки рыбы, не должна применяться при разделке других продуктов.
Наконец, покупая рыбу, стоит выбирать только проверенные места, где продукция проходит ветеринарный контроль.
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