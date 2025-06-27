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Политика

Латвия перестанет признавать российские небиометрические паспорта с 15 июля

Латвия перестанет признавать российские небиометрические паспорта. Решение правительства Латвии «О признании паспортов Российской Федерации без биометрических данных недействительными документами для въезда и пребывания в Латвийской Республике» вступит в силу с 15 июля, сообщили в МИД России.

Фото: ПАИ

С этого дня Латвия прекратит выдавать визы и ВНЖ обладателям российских небиометрических паспортов. Граждане России, которые имеют шенгенскую краткосрочную визу в небиометрическом паспорте, с 15 июля тоже не смогут въехать в Латвию.

Те, кто обладает долгосрочной шенгенской визой (типа D) или ВНЖ в небиометрических паспортах, могут пребывать в Латвии, въезжать и выезжать до 15 января 2026 года. Во время шестимесячного переходного периода им нужно заменить небиометрический паспорт на паспорт с биометрическими данными.

Россиян просят учесть эти обстоятельства и при наличии небиометрического паспорта обратиться в консульский отдел посольства России в Латвии, чтобы заменить его.

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