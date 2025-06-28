Михаил Ведерников встретился с ведущей программы «Большие семьи большой страны» Юлией Барановской

18:26, 28 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с ведущей программы «Большие семьи большой страны» Юлией Барановской. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона вместе с ведущей поговорили о многодетных семьях, об их роли в обществе и о том, что делает регион для того, чтобы большие семьи чувствовали внимание и поддержку.

«Год назад мы утвердили целый пакет таких мер в дополнение к уже существующим и продолжаем его расширять и совершенствовать, в том числе в рамках президентского нацпроекта «Семья». Тема важная, а разговор получился открытый и интересный. Позже обязательно поделюсь итогом. Благодарю Юлию и её команду за внимание к нашему региону!» – отметил Михаил Ведерников.