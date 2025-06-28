Псковская делегация поздравила Витебск с 1151-й годовщиной

18:58, 28 июня 2025, ПАИ

Псковская делегация поздравила Витебск с 1151-й годовщиной, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова











В этом году город-побратим Витебск отмечает 1151-летие со дня основания и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этих дат начальник управления образования Геннадий Иойлев и председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию Кристина Кобызь приняли участие в праздничных мероприятиях.

В рамках программы прошло возложение цветов в память о погибших во время Великой Отечественной войны советских людях, организован вечер народной музыки. Делегаты приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски коллекционеру И. Д. Галькевичу.

Геннадий Иойлев вручил главе города Витебска Алексею Героеву памятные подарки. Также гости города приняли участие в открытии обновлённого многофункционального культурного центра.