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Общество

Посёлок Красногородск остался без света из-за непогоды и аварии на подстанции

Посёлок Красногородск и большая часть местности в муниципальном округе полностью обесточены. Об этом сообщила глава Красногородского округа Валентина Понизовская в своём Telegram-канале.

«В связи с аварийной ситуацией на подстанции № 285 Красногородск 110-35-10 квт и погодными условиями полностью обесточен посёлок Красногородск и большая часть сельской территории. Идут восстановительные работы. Электрики планируют восстановить электроснабжение в течение суток», – написала Валентина Понизовская.
Ранее сообщалось, что из-за шторма, гроз и ливня энергетики в Псковской области перешли на особый режим работы.

Напомним, 29 июня из-за непогоды было отключено электроснабжение в 47 населённых пунктах в Пыталовском районе. В Псковском районе без электричества оказалось более двух десятков населённых пунктов. Также из-за шквалистого ветра без света остались жители Опочецкого района, а в Пскове в Финском парке упало дерево. Кроме того, отключения электроэнергии и повреждение деревьев наблюдаются в Локнянском и Стругокрасненском районах. Сложная метеообстановка также в Великолукском районе.

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