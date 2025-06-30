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Экономика

Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров

За шесть месяцев 2025 года Псковский региональный филиал Россельхозбанка нарастил объёмы льготного кредитования малых форм хозяйствования Псковской области и увеличил кредитный портфель в сегменте микробизнеса по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 64 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

Фото: пресс-служба РСХБ

«В общем объёме выданных средств 50 % составляют кредиты на сезонно-полевые работы. Аналогичная сумма была выдана на инвестиционные цели, – отметила руководитель отдела по развитию микробизнеса Псковского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Цыганова. – Сейчас льготная процентная ставка, субсидируемая Министерством сельского хозяйства РФ, для малых форм хозяйствования составляет от 7,3 %».

Она также отметила, что в поддержку фермерских хозяйств Россельхозбанк предлагает выгодные тарифы по расчётно-кассовому обслуживанию и торговому-эквайрингу, а также специальную бизнес-карту, которая работает как полноценный платёжный инструмент для бизнеса и расчётов.

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