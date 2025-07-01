Назначен новый руководитель офиса Россельхозбанка в Великих Луках

16:27, 01 июля 2025, ПАИ

Управляющим дополнительным офисом Псковского регионального филиала Россельхозбанка в Великих Луках назначен Алексей Максименко, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.

В банковской сфере Алексей Максименко работает 19 лет. С 2009 по 2011 год он руководил дополнительным офисом ОАО «Сбербанк России» в Великих Луках. С 2011 по 2019 год возглавлял великолукский операционный офис ОАО «ХКФ Банк», также работал директором операционного офиса «Великие Луки» ПАО Банк «ФК Открытие».

Алексей Максименко родился в Великих Луках, окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика».