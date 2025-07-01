Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукский врач принял участие в конференции «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Врач-флеболог филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Александр Матвеев принял участие в ежегодной флебологической конференции с контактными мастер-классами «Белые ночи». Об этом сообщается в группе «Псковская областная клиническая больница» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псковская областная клиническая больница» в соцсети «ВКонтакте»

«Конференция проходила с позиций доказательной медицины и новых рекомендаций по лечению пациентов с варикозной болезнью. Участие в подобных мероприятиях — это возможность практически напрямую задавать вопросы и перенимать опыт у ведущих специалистов Санкт-Петербурга», – поделился Александр Матвеев.

В учреждении уточнили, что врач-флеболог — это специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой болезней вен, таких как варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность, тромбофлебит и тромбоз глубоких вен, лимфедема (отёки), сосудистые звёздочки и другие проявления венозной недостаточности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июля 2025

После шторма энергетикам в Псковской области приходится заново строить ЛЭП
01 июля 2025

Великолукский врач принял участие в конференции «Белые ночи» в Санкт-Петербурге
01 июля 2025

С рабочим визитом Псковскую область посетил начальник УФСИН России по трудовой адаптации осуждённых
01 июля 2025

Псковский губернатор прокомментировал введение режима ЧС из-за переувлажнения почвы
01 июля 2025

Кинопродюсер Эдуард Пичугин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
01 июля 2025

Поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» в Пскове
01 июля 2025

Эдуард Пичугин рассказал о новом конкурсе кинофестиваля «Западные ворота»
01 июля 2025

В Псковской области в одной из школ созрели мандарины

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...