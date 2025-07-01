Великолукский врач принял участие в конференции «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

20:13, 01 июля 2025, ПАИ

Врач-флеболог филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Александр Матвеев принял участие в ежегодной флебологической конференции с контактными мастер-классами «Белые ночи». Об этом сообщается в группе «Псковская областная клиническая больница» в соцсети «ВКонтакте».

«Конференция проходила с позиций доказательной медицины и новых рекомендаций по лечению пациентов с варикозной болезнью. Участие в подобных мероприятиях — это возможность практически напрямую задавать вопросы и перенимать опыт у ведущих специалистов Санкт-Петербурга», – поделился Александр Матвеев.

В учреждении уточнили, что врач-флеболог — это специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой болезней вен, таких как варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность, тромбофлебит и тромбоз глубоких вен, лимфедема (отёки), сосудистые звёздочки и другие проявления венозной недостаточности.