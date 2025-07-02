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Политика

Совет Федерации одобрил закон о расширении статуса ветерана боевых действий

Совет Федерации одобрил закон, расширяющий статус ветерана боевых действий на участников специальной военной операции (СВО), выполнявших задачи на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с момента их вхождения в состав России. Об этом пишет ТАСС.

Теперь ветеранами боевых действий признаются лица, участвовавшие в СВО с 24 февраля 2022 года на территории ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях, при условии, что они отработали там не менее шести месяцев или были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Закон также распространяет этот статус на военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, которые вели работы по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на указанных территориях.

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