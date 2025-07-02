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Экономика

Минпромторг увеличит скидки по программам поддержки спроса на автомобили

Минпромторг России для предотвращения значительного снижения продаж новых автомобилей по итогам текущего года планирует увеличивать скидки в рамках программ поддержки спроса в автопроме, а также восстанавливать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Об этом пишет «Прайм».

«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», - рассказал Алиханов, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.

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