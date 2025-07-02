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Общество

Выпускники школ Пскова подали 260 заявлений на пересдачу ЕГЭ

260 заявлений подали выпускники школ Пскова на пересдачу государственных экзаменов, сообщил заместитель главы городской администрации Алексей Несмашный в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 июля.

Алексей Несмашный. Фото: ПАИ

В 2024 году было подано 180 заявлений, заметил Алексей Несмашный.

«Это по разным причинам, но они не в связи с нарушениями или несдачей государственного экзамена, процедурными моментами. Это исключительно результат аттестации не удовлетворил выпускника или семью, и они решили попробовать снова. Почти вдвое выросло количество заявлений, а значит, доверие к этой процедуре растёт и она пользуется спросом», – рассказал гость студии.

Фото: ПАИ

Особенность так называемых президентских дней для сдачи государственных экзаменов состоит в том, что итоговым результатом будет тот, который пересдал выпускник, даже если он окажется хуже, заметил Алексей Несмашный.

Один человек может пересдать два экзамена, уточнил он.

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