Врач объяснила, кого чаще кусают комары

07:29, 03 июля 2025, ПАИ

Избыточный вес, физическая активность на свежем воздухе, а также ароматы парфюмерии и алкоголя могут привлекать комаров, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Яна Шмелева.

Яна Шмелева отметила, что фактором, привлекающим внимание москитов, является повышенная температура тела. Она добавила, что люди с лишним весом попадают в список предпочтений, поскольку полные люди чаще дышат и источают больше запахов, что делает их более интересными для комаров.

Кроме того, врач подчеркнула, что комары особенно интересуются людьми с первой группой крови.

Насекомые также реагируют на ароматы духов, лосьонов и кремов. Например, косметика с экстрактом лаванды особенно притягательна для кровососущих. Также было доказано, что запах алкоголя дополнительно привлекает комаров.

Терапевт отметила, что если кто-то предпочитает физические нагрузки на природе, то ему следует быть готовым к пристальному вниманию кровососущих. Она пояснила, что молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, является одним из самых привлекательных соединений для комаров. Также частота дыхания, сопровождающая интенсивную тренировку, служит сигналом к действию для насекомых.