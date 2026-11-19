Дебошир ударил ногой в живот женщину-контролёра в автобусе

15:35, 19 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска задержали пассажира автобуса, устроившего дебош в салоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

15 ноября 68-летняя ревизор-контролёр обратилась в полицию Калининского района. Женщина сообщила, что около 11:05 в салоне автобуса № 176 неизвестный мужчина во время конфликта пытался вытолкнуть её из автобуса и ударил ногой в живот. После этого дебошир скрылся.

Через два дня полицейские задержали этого 41-летнего мужчину на проспекте Просвещения и доставили в отдел. На злоумшыленника возбудили уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ.

Дебошир задержан на основании статьи 91 УПК РФ.