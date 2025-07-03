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Спорт

Псковские легкоатлеты выиграли медали на всероссийских соревнованиях в Смоленске

Псковские легкоатлеты, воспитанники спортшколы «Надежда» выиграли медали всероссийских соревнований, которые завершились в Смоленске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе.

  • Псковские легкоатлеты выиграли медали во второй день всероссийских соревнований в Смоленске
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковские легкоатлеты выиграли медали во второй день всероссийских соревнований в Смоленске
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковские легкоатлеты выиграли медали во второй день всероссийских соревнований в Смоленске
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковские легкоатлеты выиграли медали во второй день всероссийских соревнований в Смоленске
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковские легкоатлеты выиграли медали во второй день всероссийских соревнований в Смоленске
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковские легкоатлеты выиграли медали во второй день всероссийских соревнований в Смоленске
    Фото: спортшкола «Надежда»

Арина Блюмина, победив на 100-метровке с барьерами в первый день, во второй взяла бронзу в забеге на 300 метров с барьерами. Кроме того, Блюмина стала победителем вместе с ещё одной псковской спортсменкой Екатериной Звягиной в составе эстафетной команды 4 по 400 метров. Вторыми в этой дисциплине стали Елизавета Шариковая и Екатерина Михайлова из Пскова. Михайлова также взяла серебро в тройном прыжке.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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