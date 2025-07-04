Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реставраторы представили образцы выкраски лепнины декора храма в Порховском районе

В храме Вознесения Господня в Бельском Устье в Порховском районе реставраторы представили образцы выкраски лепнины внутреннего декора храма. Лепнина будет выполнена в розовых оттенках, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Церковь Вознесения Господня - самый большой вотчинный храм в Псковской области, построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина (род. 1753 г.) в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 г.

Церковь была сооружена без придела и в конце XIX века стала трехпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра, Рождества Богородицы). Она оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Проходила в 3 этапа, с большими перерывами.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» к работе с памятником архитектуры приступило в 2023 году.

Уже завершена основная часть ремонтно-реставрационных работ на этом знаковом объекте культурного наследия Псковской области. Приведено в порядок всё снаружи и внутри: от кровли и стен до алтаря и лепного декора. Объект во многом уникальный. По своему конструктивному решению и декоративному оформлению не имеет аналогов в регионе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2025

Северо-Запад является сельскохозяйственным регионом – псковский эксперт
04 июля 2025

На эногастрономической ярмарке «Виноград» в Пскове установят рекорд
04 июля 2025

О состоянии спасённой в Пскове выдры рассказали зоозащитники
04 июля 2025

Лариса Яловик: Хороший сорт – основа технологии любой культуры
04 июля 2025

Газопровод построили для догазификации печорской деревни Печки
04 июля 2025

Сегодня радиостанция «Серебряный дождь» отмечает 30-летие
04 июля 2025

Энергетики в Псковской области продолжают работать в режиме повышенной готовности
04 июля 2025

Реставраторы представили образцы выкраски лепнины декора храма в Порховском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...