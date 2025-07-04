Реставраторы представили образцы выкраски лепнины декора храма в Порховском районе

07:45, 04 июля 2025, ПАИ

В храме Вознесения Господня в Бельском Устье в Порховском районе реставраторы представили образцы выкраски лепнины внутреннего декора храма. Лепнина будет выполнена в розовых оттенках, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Церковь Вознесения Господня - самый большой вотчинный храм в Псковской области, построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина (род. 1753 г.) в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 г.

Церковь была сооружена без придела и в конце XIX века стала трехпрестольной (Вознесения Господня, Апостола Петра, Рождества Богородицы). Она оставалась действующей вплоть до 60-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Проходила в 3 этапа, с большими перерывами.

АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» к работе с памятником архитектуры приступило в 2023 году.

Уже завершена основная часть ремонтно-реставрационных работ на этом знаковом объекте культурного наследия Псковской области. Приведено в порядок всё снаружи и внутри: от кровли и стен до алтаря и лепного декора. Объект во многом уникальный. По своему конструктивному решению и декоративному оформлению не имеет аналогов в регионе.