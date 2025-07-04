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Общество

Как защититься от южных клещевых инфекций, рассказали специалисты

Специалисты предупреждают жителей Псковской области об опасности заражения геморрагической лихорадкой Крым-Конго (ККГЛ) во время поездок в южные регионы России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзра по Псковской области.

По данным ведомства, с мая по август возрастает риск встречи с клещами-переносчиками заболевания. Основной ареал обитания опасных иксодовых клещей рода Hyalomma включает республики Калмыкию, Дагестан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию, Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.

ККГЛ передаётся через укусы заражённых клещей при контакте с кровью инфицированных животных или от человека к человеку при несоблюдении мер предосторожности. Заболевание характеризуется стремительным развитием: резким повышением температуры до 39-40 градусов, сильными головными и мышечными болями, кровоточивостью. Без своевременного лечения летальность достигает 30 %.

Вакцины против ККГЛ не существует. Медики рекомендуют использовать репелленты и защитную одежду, проводить тщательный осмотр после посещения природных зон, избегать контактов с кровью животных и немедленно обращаться за медицинской помощью при укусе клеща.

В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение. Специалисты напоминают, что раннее начало лечения значительно повышает шансы на благоприятный исход.

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