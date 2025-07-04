Студенты Псково-Печерской семинарии приняли участие в летней школе в Москве

22:15, 04 июля 2025, ПАИ

Студенты Псково-Печерской духовной семинарии Виталий Русинов и Алексий Агеев участвовали в работе II летней школы «Религия и право» памяти кавалера ордена Мужества лейтенанта Дмитрия Стаценко, которая проходила в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия

















Программа школы включала встречи с экспертами в области государственно-религиозных отношений и канонического права, а также с представителями органов государственной власти. Участниками стали студенты, аспиранты и молодые учёные из различных регионов России.

Основные дискуссии развернулись на базе Высшей школы экономики, Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, а также Московской духовной академии. В ходе работы школы рассматривались актуальные вопросы взаимодействия религиозных институтов и правового поля современной России.

Летняя школа «Религия и право» проводится второй год подряд и становится площадкой для профессионального диалога между представителями духовного образования, юридического сообщества и государственных структур.