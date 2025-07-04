Партия КПРФ сменила название

11:12, 06 июля 2025, ПАИ

Партия КПРФ утвердила смену названия на XIX съезде, прошедшем в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Партия приняла новое название: «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, изменение направлено на повышение узнаваемости партии среди избирателей и упрощение голосования.

На съезде также утвердили новый устав, который направлен в Министерство юстиции для регистрации. Геннадий Зюганов, возглавляющий партию с 1993 года, был переизбран председателем Центрального комитета КПРФ.