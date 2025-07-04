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Политика

Партия КПРФ сменила название

Партия КПРФ утвердила смену названия на XIX съезде, прошедшем в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Партия приняла новое название: «КПРФ – политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, изменение направлено на повышение узнаваемости партии среди избирателей и упрощение голосования.

На съезде также утвердили новый устав, который направлен в Министерство юстиции для регистрации. Геннадий Зюганов, возглавляющий партию с 1993 года, был переизбран председателем Центрального комитета КПРФ.

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