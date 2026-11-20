Эксперт по брендингу Ирина Иванова: Пскову не нужно ничего придумывать, бренд уже лежит в наследии

16:07, 20 ноября 2026, ПАИ

Как превратить локальное наследие в коммерчески успешный бренд, рассказала основатель и руководитель проектно-аналитического центра «Локус Эксперт», эксперт в сфере маркетинга и брендинга территорий, маркетинга культурного наследия Ирина Иванова в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский», работавшей на форуме «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

Она высоко оценила пользу деловых встреч для региона. «Я считаю, что есть огромная польза от таких встреч для региона. Я бы рекомендовала вам эту встречу дополнить и приглашать ещё представителей учреждений культуры. Эти люди знают смысл, знают контекст, они хорошо знают территорию. И если мы соединим их с предпринимателями, то предприниматели обретут новые идеи для своего бизнеса», – отметила эксперт. По её словам, подобный опыт в Ярославской области даёт огромный эффект.

Комментируя тему использования наследия для креативных индустрий, Ирина Иванова предостерегла от выдумывания брендов. «Меньше всего хотелось бы, чтобы Псков себе что-то придумывал. Я считаю, что наши исторические территории не должны придумывать бренд, вытаскивать красивую фразу. Бренд должен быть основан на местном наследии, у нас богатейший пласт, его нужно просто взять и предъявить в современном формате», – подчеркнула спикер.

Она также призвала мыслить категориями отличия: «Не нужно никого копировать. Уловить, чем вы другие, чем вы отличаетесь, и отразить в своём бренде – вот это будет работающая стратегия».

Эксперт привела пример колоссального коммерческого успеха из Ярославской области, где предпринимательница восстановила технологию производства «ярославского белого мыла». «К обычному мылу добавили определённую ценность с точки зрения его истории, его традиции. Тот коммерческий эффект, который получила предприниматель, невероятен. Доходы исчисляются цифрами с шестью нулями», – рассказала Ирина Иванова. Она подчеркнула, что наследие – это не про прошлое, а про будущее, и его нужно переносить на современный лад.

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».