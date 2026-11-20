Владимира Зубова переизбрали президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области
Владимира Зубова переизбрали президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области в ходе V отчётно-выборного съезда в пятницу, 20 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
Кандидатуру Владимира Зубова рекомендовал совет палаты по согласованию с ТПП России. Его избрали на следующие пять лет.
В повестку отчётно-выборного съезда также включены выборы совета и ревизионной комиссии. В новый состав совета предложено избрать 15 человек. Президент палаты входит в него по должности. Среди кандидатов – руководители промышленных предприятий, представители банковского сектора и других организаций, в том числе генеральный директор АО «Подъёмные машины» Николай Сидоренков, генеральный директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова и генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Алексей Фёдоров. В состав ревизионной комиссии выдвинуты три человека.
Программа также предусматривает подписание соглашений о сотрудничестве с участием ТПП Псковской области, региональных объединений предпринимателей и Российского союза промышленников и предпринимателей, награждение и вручение членских билетов новым участникам палаты.
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