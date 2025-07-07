Суд оставил в силе решение о взыскании ущерба с организаторов несогласованного митинга в Пскове

17:29, 07 июля 2025, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе решение Псковского городского суда о взыскании в солидарном порядке с иноагента Льва Шлосберга* и предпринимателей Аркадия Маркова и Алексея Дорожкина материального ущерба в пользу УМВД России по Псковской области, УМВД России по Пскову и Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Псковской области», сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ущерб был причинён в результате несогласованного публичного мероприятия, организованного ответчиками в январе 2021 года. Для обеспечения безопасности привлекался дополнительный личный состав УМВД России по Пскову и Псковской области. Сотрудникам выплачены компенсации за работу в выходной день, а также понесены иные расходы, которые стали предметом судебного разбирательства.

* По решению Минюста России от 16 июня 2023 года включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.