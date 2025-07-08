Алексей Наумец поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности

08:55, 08 июля 2025, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец поздравил псковичей с Днём семьи, любви и верности.

Он пожелал семьям здоровья, благополучия, взаимопонимания и душевного тепла. «Пусть любовь и верность всегда будут надежной опорой на жизненном пути, а дом наполняется смехом, радостью и уютом. Мира и процветания вашему очагу», - отметил Алексей Наумец.

История праздника связана с Петром и Февронией Муромскими, которые считаются примером христианского брака. В 1990-х годах на родине святых, в Муроме, возобновилось их почитание, а в начале 2000-х годов к дню памяти князя и княгини 8 июля было приурочено празднование Дня города.

В 2006 году муромчане выступили с предложением учредить новый семейный праздник. В качестве даты для него был предложен день памяти Петра и Февронии — 8 июля. Предполагалось, что он станет «ответом» на западный День влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Два года спустя в стране был объявлен Год семьи, и в Совете Федерации одобрили идею создания семейного торжества. Тогда же оно получило и привычное название — День семьи, любви и верности.

Сегодня в Пскове в честь этой даты состоится торжественная церемония вручения медали «Родительская слава Псковской области». Медаль вручат четырём семьям.