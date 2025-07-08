Вице-губернатор Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»

11:58, 08 июля 2025, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 8 июля, в 14:00.

Будут ли коррективы в событийном календаре Псковской области? С помощью чего регион будет выигрывать растущую конкуренцию за туриста? С чем связан перенос сроков открытия некоторых новых гостиниц в Пскове? Оправдывают ли себя модульные отели? Почему на «Курган Дружбы» приезжает больше людей, чем шесть лет назад? Сказалась ли непогода на итогах «Винограда»? Кто станет хедлайнером «Русского лета» в Пскове? Появится ли в Псковской области аналог культурной программы «Московское лето»? Какая новая специальность появится в Школе креативных индустрий? Можно ли вовлечь в спорт более 70 % жителей региона? Как решить вопрос дефицита кадра в сельских учреждениях культуры? Об этом с Ольгой Тимофеевой поговорит ведущий программы Александр Машкарин.

Видеотрансляция «Оглавления» будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».