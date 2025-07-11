Представители псковской и международной федераций зимнего плавания встретились в ЮАР

10:13, 10 июля 2025, ПАИ

Председатель Федерации зимнего плавания Псковской области Марк Мордовцев и президент Международной ассоциации ледяного плавания Рам Баркаи встретились в столице ЮАР Кейптауне. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Встреча состоялась в олимпийском бассейне Sea Point, расположенном возле берега Атлантического океана. «Сейчас температура воды составляет 14 градусов, что соответствует условиям зимнего плавания и делает это место отличной тренировочной базой для спортсменов», – отметили в федерации.

Отметим, что Рам Баркаи является обладателем мирового рекорда по заплыву в ледяной воде. Считается, что именно благодаря его усилиям зимнее плавание стало развиваться по всему миру как признанный вид спорта.

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