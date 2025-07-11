ФК «Луки-Энергия» начал подготовку ко второму кругу Второй лиги

16:16, 10 июля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» начал сбор по подготовке ко второму кругу первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского коллектива.

После небольшого перерыва по окончании первой части первенства подопечные Сергея Осадчука начали подготовку к возобновлению сезона, где они проведут игры Второй лиги и Кубка России.

В 16-м туре «Луки-Энергия» сыграет с «Коломной» на выезде 27 июля. Также в рамках первого раунда Кубка России великолучане отправятся в гости к петербургской спортшколе «Кристалл». Игра состоится в один из дней с 5 по 7 августа.

Отметим, что по итогам первой половины чемпионата великолучане занимают девятое место в турнирной таблице.

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