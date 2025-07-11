Московское «Торпедо» исключили из РПЛ за восемь дней до старта сезона
Московский футбольный клуб «Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ) за восемь дней до старта нового сезона чемпионата. Об этом пишет ТАСС.
Причина исключения — скандал с подкупом арбитров в Первой лиге, вскрывшийся в ходе расследования. В РПЛ осталось лишь 15 клубов вместо запланированных 16. Кто займёт вакантное место, РФС пока не уточнил.
КДК РФС оштрафовал московский футбольный клуб «Торпедо» на 5 млн рублей.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Результаты отборочного турнира Всероссийских соревнований по футболу «Надежда» подвели в Себежском округе