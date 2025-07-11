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Спорт

Псковский легкоатлет примет участие в Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии

Псковский барьерист, представляющий Москву, Константин Шабанов выступит на Кубке сильнейших спортсменов по лёгкой атлетике, который пройдёт в Белоруссии 12 и 13 июля. Об этом сообщает профильная федерация Белоруссии по этому виду спорта.

Константин Шабанов. Фото: ВФЛА

Вместе с Шабановым в беге на 110 метров с барьерами Россию представят Артём Макаренко, Семён Манаков и Даниил Шубин.

Отметим, что на этих соревнованиях не будет спортсменов, представляющих Псковскую область. Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова не смогла пройти отбор на Кубок сильнейших спортсменов, заняв шестое место на Кубке России. Елизавета Николаева, специализирующаяся на беге с препятствиями на средних дистанциях, не выступала на национальном Кубке.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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