Псковский легкоатлет примет участие в Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии

16:04, 10 июля 2025, ПАИ

Псковский барьерист, представляющий Москву, Константин Шабанов выступит на Кубке сильнейших спортсменов по лёгкой атлетике, который пройдёт в Белоруссии 12 и 13 июля. Об этом сообщает профильная федерация Белоруссии по этому виду спорта.

Вместе с Шабановым в беге на 110 метров с барьерами Россию представят Артём Макаренко, Семён Манаков и Даниил Шубин.

Отметим, что на этих соревнованиях не будет спортсменов, представляющих Псковскую область. Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова не смогла пройти отбор на Кубок сильнейших спортсменов, заняв шестое место на Кубке России. Елизавета Николаева, специализирующаяся на беге с препятствиями на средних дистанциях, не выступала на национальном Кубке.

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