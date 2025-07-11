Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Российские гребцы не выступят на первенстве мира в Польше

Российские гребцы не выступят на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое пройдёт в польском городе Познани с 23 по 27 июля. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

Фото: Федерация гребного спорта России

Отказ связан с дополнительными условиями участия, установленными оргкомитетом соревнований, которые противоречат законодательству РФ, а также моральным и этическим принципам российской сборной. Ранее аналогичные требования помешали российской команде до 19 лет выступить на первенстве Европы в Польше.

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) и Европейская конфедерация гребного спорта допустили российских спортсменов до 23 лет к участию во всех классах, кроме восьмёрки с рулевым.

Отметим, что в состав юниорской сборной России входят псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин. Тренер спортсменов Сергей Николаев в беседе с корреспондентом ПАИ отметил, что псковичи имели шанс отправиться на этот международный старт.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Псковская байдарочница выиграла второе серебро на всероссийских соревнованиях
11 июля 2025

Псковичка сохранила лидерство на всероссийских соревнованиях по велоспорту
11 июля 2025

«Машиностроитель» в Пскове купил новый фургон
11 июля 2025

Псковичка выиграла серебро всероссийских соревнований по гребле на байдарках
10 июля 2025

Результаты отборочного турнира Всероссийских соревнований по футболу «Надежда» подвели в Себежском округе
10 июля 2025

Российские гребцы не выступят на первенстве мира в Польше
10 июля 2025

ФК «Луки-Энергия» начал подготовку ко второму кругу Второй лиги
10 июля 2025

Псковский легкоатлет примет участие в Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...