Российские гребцы не выступят на первенстве мира в Польше

16:50, 10 июля 2025, ПАИ

Российские гребцы не выступят на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое пройдёт в польском городе Познани с 23 по 27 июля. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.

Отказ связан с дополнительными условиями участия, установленными оргкомитетом соревнований, которые противоречат законодательству РФ, а также моральным и этическим принципам российской сборной. Ранее аналогичные требования помешали российской команде до 19 лет выступить на первенстве Европы в Польше.

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) и Европейская конфедерация гребного спорта допустили российских спортсменов до 23 лет к участию во всех классах, кроме восьмёрки с рулевым.

Отметим, что в состав юниорской сборной России входят псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин. Тренер спортсменов Сергей Николаев в беседе с корреспондентом ПАИ отметил, что псковичи имели шанс отправиться на этот международный старт.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».