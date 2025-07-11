Российские гребцы не выступят на первенстве мира в Польше
Российские гребцы не выступят на первенстве мира среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое пройдёт в польском городе Познани с 23 по 27 июля. Об этом сообщает Федерация гребного спорта России.
Отказ связан с дополнительными условиями участия, установленными оргкомитетом соревнований, которые противоречат законодательству РФ, а также моральным и этическим принципам российской сборной. Ранее аналогичные требования помешали российской команде до 19 лет выступить на первенстве Европы в Польше.
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) и Европейская конфедерация гребного спорта допустили российских спортсменов до 23 лет к участию во всех классах, кроме восьмёрки с рулевым.
Отметим, что в состав юниорской сборной России входят псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин. Тренер спортсменов Сергей Николаев в беседе с корреспондентом ПАИ отметил, что псковичи имели шанс отправиться на этот международный старт.
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