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Общество

День рыбака с концертами и аттракционами отметят под Псковом

Праздник, посвящённый Дню рыбака, состоится в деревне Щиглицы Псковского округа 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Афиша: организаторы

Мероприятие начнётся в 12:00. Гостей ждут мастер-классы, детская интерактивная площадка, концертная программа артистов Псковского районного центра культуры, театрализованное представление и аттракционы. Традиционно на празднике будет подана уха.

Жителей и гостей региона приглашают присоединиться к торжеству.

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