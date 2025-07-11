День рыбака с концертами и аттракционами отметят под Псковом
Праздник, посвящённый Дню рыбака, состоится в деревне Щиглицы Псковского округа 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Мероприятие начнётся в 12:00. Гостей ждут мастер-классы, детская интерактивная площадка, концертная программа артистов Псковского районного центра культуры, театрализованное представление и аттракционы. Традиционно на празднике будет подана уха.
Жителей и гостей региона приглашают присоединиться к торжеству.
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