День рыбака с концертами и аттракционами отметят под Псковом

14:22, 10 июля 2025, ПАИ

Праздник, посвящённый Дню рыбака, состоится в деревне Щиглицы Псковского округа 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Мероприятие начнётся в 12:00. Гостей ждут мастер-классы, детская интерактивная площадка, концертная программа артистов Псковского районного центра культуры, театрализованное представление и аттракционы. Традиционно на празднике будет подана уха.

Жителей и гостей региона приглашают присоединиться к торжеству.