Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики

20:18, 11 июля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает основы государственной языковой политики в стране. Этот документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

В соответствии с этим документом все граждане России имеют право использовать свой родной язык. Русский язык является одним из основных элементов российской государственности и тесно связан с традиционными ценностями страны, цитирует документ информационное агентство «Интерфакс».

В документе также отмечается, что Россия успешно противостоит попыткам ограничить использование русского языка, отменить русскую культуру, включая литературу, а также дискриминацию российских СМИ и навязывание идеологий, противоречащих традиционным ценностям страны.

Среди угроз в сфере языковой политики упоминается необоснованное использование иностранных слов, которые имеют аналоги в русском языке, а также попытки некоторых стран ограничить использование русского языка.

В качестве задач государственной языковой политики предлагается сократить использование иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке, и обеспечить использование кириллицы в соответствии с законодательством.

Среди основных направлений государственной языковой политики – создание единой линейки школьных учебников и учебных пособий по русскому языку, литературе и литературному чтению, а также внедрение системы оценки уровня языковой адаптации иностранных граждан, прибывающих в Россию для обучения или работы.