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Общество

Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом

Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.

Фото: ПАИ

Следуя федеральному закону, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду. Это цвет, фасон и знаки отличия формы. При этом необходимо учитывать мнение родителей и обучающихся. В качестве общих типовых требований школы могут использовать ГОСТ.

ГОСТ устанавливается для производителей и не предполагает единый общий вид школьной формы. Но, по словам экспертов, это поможет родителям подобрать качественный комплект для ребёнка.

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