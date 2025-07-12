Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом
Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.
Следуя федеральному закону, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду. Это цвет, фасон и знаки отличия формы. При этом необходимо учитывать мнение родителей и обучающихся. В качестве общих типовых требований школы могут использовать ГОСТ.
ГОСТ устанавливается для производителей и не предполагает единый общий вид школьной формы. Но, по словам экспертов, это поможет родителям подобрать качественный комплект для ребёнка.
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