Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом

23:34, 12 июля 2025, ПАИ

Регионы могут вводить требования к школьной одежде в соответствии с новым ГОСТом. Об этом сообщает Минпросвещения РФ.

Следуя федеральному закону, школы вправе самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду. Это цвет, фасон и знаки отличия формы. При этом необходимо учитывать мнение родителей и обучающихся. В качестве общих типовых требований школы могут использовать ГОСТ.

ГОСТ устанавливается для производителей и не предполагает единый общий вид школьной формы. Но, по словам экспертов, это поможет родителям подобрать качественный комплект для ребёнка.