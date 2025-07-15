Эксперт спрогнозировал стабилизацию цен на новостройки

07:51, 15 июля 2025, ПАИ

В 2025 году на первичном рынке жилья России ожидается стабилизация цен,ключевым фактором стало смягчение денежно-кредитной политики, рассказал «Известиям» 14 июля директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«После серии повышений в 2023–2024 годах Банк России начал постепенно снижать ключевую ставку. Это уже отразилось на ипотеке: крупнейшие банки пересматривают условия, а в ряде регионов ставки по кредитам снижаются», — пояснил специалист.

По его словам, стабилизация ставок делает ипотеку доступнее, особенно в массовом сегменте, где раньше цены росли быстрее доходов.

«Дальнейшее снижение ключевой ставки может поддержать спрос, но без резкого роста цен», — добавил эксперт.

По мнению специалиста, темпы подорожания новостроек уже замедляются: в первом полугодии 2025 года в ряде регионов цены выросли лишь на 3–4%.

«Это говорит о переходе рынка к равновесию. Объемы строительства остаются высокими, а господдержка, такая как семейная и дальневосточная ипотека, сохраняется, поэтому у застройщиков нет причин резко повышать цены», — отметил эксперт.

Кроме того, государственная политика направлена на предотвращение перегрева.

«Система эскроу, контроль за проектным финансированием и акцент на доступности жилья создают условия для устойчивого развития рынка», — подытожил Тумин.