Современная станция бактериальной очистки воды заработала на заводе «Титан-Полимер»

17:50, 15 июля 2025, ПАИ

Станцию бактериальной очистки воды, работающую на основе ультрафиолетового излучения (УФ-станция), установили на заводе «Титан-Полимер». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Новейшая система очистки предназначена для эффективного обеззараживания воды для технических нужд. Принцип работы УФ-станции основан на использовании специализированной бактерицидной УФ-лампы, размещённой в кварцевом чехле.

Ультрафиолетовое излучение разрушает ДНК микроорганизмов, делая воду безопасной для использования и окружающей среды, благодаря своему принципу действия. Одним из ключевых преимуществ этого метода является то, что УФ-облучение не изменяет химический состав очищаемой воды, что позволяет сохранять её качество.

«Использование современных технологий увеличивает ресурс оборудования по очистке воды, позволяет сократить расходы на его обслуживание, ремонт и обновление. Установка УФ-станции стала ещё одним шагом в повышении пищевой безопасности на предприятии», – отметил технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.

В конце прошлого года на заводе установили систему умягчения воды, благодаря чему значительно снизились затраты на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования предприятия.

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