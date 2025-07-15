Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Современная станция бактериальной очистки воды заработала на заводе «Титан-Полимер»

Станцию бактериальной очистки воды, работающую на основе ультрафиолетового излучения (УФ-станция), установили на заводе «Титан-Полимер». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Новейшая система очистки предназначена для эффективного обеззараживания воды для технических нужд. Принцип работы УФ-станции основан на использовании специализированной бактерицидной УФ-лампы, размещённой в кварцевом чехле.

Ультрафиолетовое излучение разрушает ДНК микроорганизмов, делая воду безопасной для использования и окружающей среды, благодаря своему принципу действия. Одним из ключевых преимуществ этого метода является то, что УФ-облучение не изменяет химический состав очищаемой воды, что позволяет сохранять её качество.

«Использование современных технологий увеличивает ресурс оборудования по очистке воды, позволяет сократить расходы на его обслуживание, ремонт и обновление. Установка УФ-станции стала ещё одним шагом в повышении пищевой безопасности на предприятии», – отметил технический директор завода «Титан-Полимер» Валерий Середа.

В конце прошлого года на заводе установили систему умягчения воды, благодаря чему значительно снизились затраты на техническое обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования предприятия.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2025

Современная станция бактериальной очистки воды заработала на заводе «Титан-Полимер»
14 июля 2025

Как оставаться конкурентным в сфере полиграфии, рассказал эксперт
14 июля 2025

Руководитель типографий станет гостем программы «Бизнес-ланч»
14 июля 2025

В России отменённые полёты будут компенсировать
14 июля 2025

Правительство списало Псковской области задолженность по бюджетным кредитам
14 июля 2025

Более 400 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» через Псков за полгода
13 июля 2025

Эксперты прогнозируют сезонную коррекцию цен на рынке недвижимости
12 июля 2025

Центробанк отметил прирост средств россиян на вкладах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...